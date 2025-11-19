Fondo per l’economia locale 2024, 179.923 euro ripartiti tra 31 piccoli comuni

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il riparto del Fondo per la promozione dell’economia locale per l’anno 2024. L’importo complessivo destinato alle agevolazioni è di 179.923,45 euro e sarà distribuito tra 31 comuni italiani con popolazione fino a 20.000 abitanti che hanno certificato le concessioni dei contributi.

Le risorse del Fondo, previste dall’articolo 30-ter del decreto-legge 34/2019, sono destinate ad incentivare la riapertura o l’ampliamento di esercizi commerciali, attività artigianali, turistiche e di servizi legati alla tutela ambientale e ai beni culturali. I contributi coprono fino al 100% dei tributi comunali pagati dai beneficiari nell’anno precedente.

Gli importi assegnati ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d’Aosta saranno erogati tramite le rispettive regioni. Il provvedimento, registrato alla Corte dei Conti, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Dait