Fondo di solidarietà comunale 2025, via libera ai conguagli: quasi 2 milioni ai Comuni dopo le verifiche

Fondo di solidarietà comunale 2025, via libera ai conguagli: quasi 2 milioni ai Comuni dopo le verificheEnti locali 10 Marzo 2026, di Redazione
Registrato alla Corte dei conti il decreto del Viminale e del Mef che utilizza parte dell’accantonamento previsto dal Dpcm sul riparto del Fondo di solidarietà comunale
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare