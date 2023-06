Firenze: Conferenza della rete GARR che collega il mondo della Ricerca

Un’occasione per riflettere su come sfruttare al meglio i servizi digitali per le attività di ricerca nella stagione del PNRR; si tiene presso l’Università di Firenze, dal 14 al 16 giugno la Conferenza GARR 2023, la rete nazionale a banda ultra larga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca.

Il 14 giugno. i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della rettrice Alessandra Petrucci, dall’assessore all’Università e ricerca del Comune di Firenze Elisabetta Meucci e dal presidente GARR Maurizio Tira (Campus delle Scienze sociali, via delle Pandette 9, Aula Convegni, Edificio D6 alle 11.30); a seguire, gli interventi affronteranno le tematiche connesse al PNRR e alcuni dei progetti più importanti legati alle infrastrutture di ricerca; fra i relatori, Michele Mazzola (Ministero dell’Università e della Ricerca), Gaetano Guglielmi (Ministero della Salute) e Laura Moro (Ministero della Cultura).

Il 15 giugno il focus verterà su opportunità e rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica e nella gestione delle infrastrutture di rete e si avvarrà del contributo di esperti del settore: i lavori proseguiranno con presentazioni sul calcolo scientifico e Big Data, condivisione dei dati e il ruolo delle tecnologie digitali per la cultura e la formazione.

Infine il 16 giugno verrà dato spazio alla cybersecurity: uno sguardo ai nuovi trend giocando d’anticipo e cambiando il paradigma verso una difesa predittiva affrontando anche il tema delle identità digitali, con le principali novità a livello europeo e nazionale.

“Siamo lieti di ospitare questo appuntamento, spiega la Rettrice Alessandra Petrucci, che riunirà presso l’Ateneo esperti di reti, piattaforme cloud e intelligenza artificiale per discutere dell’impatto che le tecnologie possono avere nella didattica e in ambito scientifico. Per la comunità accademica e gli studenti è un’occasione di confronto sul ruolo di quelle infrastrutture che richiedono prestazioni elevate per l’elaborazione, trasmissione e conservazione di grandi quantità di dati”. Info: Programma completo della Conferenza GARR

Fonte: Comune di Firenze