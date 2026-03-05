Edilizia scolastica, Apertura calendario piattaforma monitoraggio e rendicontazione fondi ordinari

Edilizia 5 Marzo 2026, di Redazione

Destinatari i Comuni e le Città metropolitane beneficiari delle risorse

Con nota MIM del 27 febbraio 2026, è stato reso noto il calendario delle aperture della piattaforma di monitoraggio e rendicontazione delle linee di finanziamento per l’edilizia scolastica, destinata ai Comuni e città metropolitane beneficiari delle risorse.
Per assistenza tecnica scrivere all’indirizzo MIM: dgers.ediliziascolastica@istruzione.it

