È online il nuovo portale tematico di AgID sull’accessibilità digitale

Con una nota pubblicata sul proprio sito AgID comunica che è online il nuovo sito dedicato all’accessibilità digitale, sviluppato con i fondi della Misura PNRR 1.4.2 “Citizen Inclusion” – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali.

Il sito vuole diventare il punto di riferimento per l’accessibilità digitale in Italia, mettendo a disposizione di tutti informazioni, kit, dati statistici e contenuti formativi, e rappresenta l’impegno di AgID nel promuovere l’inclusività e l’uguaglianza nel mondo digitale, accompagnando sia le istituzioni pubbliche che i privati nel percorso verso un web accessibile per tutti.

L’accessibilità è essenziale per costruire un ambiente digitale equo, in cui ogni cittadino possa usufruire di servizi e informazioni in modo semplice ed efficiente.

La normativa italiana, tra cui la Legge n. 4/2004, assegna ad AgID il compito di monitorare e promuovere l’accessibilità nei siti web e nelle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di renderli fruibili da chiunque, in qualsiasi condizione.

Il portale – si legge nella nota – è stato strutturato per rispondere alle esigenze di diversi utenti, offrendo contenuti e risorse specifici per Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, cittadini, designers e developers. Contiene una sezione Formazione per approfondire le tematiche relative all’accessibilità e informazioni relative agli obblighi normativi

Con il lancio del nuovo portale, i contenuti relativi al Monitoraggio dell’Accessibilità sono stati migrati all’indirizzo https://monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it.

L’ultimo monitoraggio automatizzato, effettuato trimestralmente da AgID,ha analizzato un totale di 164.000 siti e oltre 26 milioni di pagine web. Circa 340 siti e 90 app sono stati sottoposti, inoltre, a un monitoraggio più dettagliato, che ha permesso di identificare i 20 errori più frequenti su cui verrà concentrata l’attenzione nei prossimi appuntamenti formativi.

Nella sezione Monitoraggio sono presenti, inoltre, i dati relativi alle dichiarazioni di accessibilità: nel 2024 quelle presentate e pubblicate dalle PA sono state 17.249, in notevole aumento rispetto all’anno precedente.

Fonte: AgID