DTD: nuovi fondi disponibili per i Comuni che aderiscono all’ANSC

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato un nuovo avviso finalizzato a supportare l’adesione e l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile da parte dei Comuni che non hanno ancora intrapreso il percorso di digitalizzazione dello stato civile,

Attraverso la piattaforma PAdigitale2026, sarà possibile richiedere i fondi selezionando l’avviso “Estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” – Comuni (luglio 2025) e seguendo il percorso guidato che permette la composizione e l’invio della candidatura.

Gli importi, si legge nella nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, definiti in maniera forfettaria, sono determinati in funzione della classe di popolazione residente: il contributo varia dai 3.928,40 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 25.254,00 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura si rinvia alla nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.