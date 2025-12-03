Dottorati InPA, nuove opportunità di ricerca e formazione nelle pubbliche amministrazioni

Il Dipartimento della funzione pubblica ha approvato, con decreto dell’1 dicembre 2025, cinque progetti per i dottorati InPA, percorsi di alta formazione e ricerca realizzati tramite contratti di apprendistato nelle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni coinvolte, centrali e locali, collaboreranno con università italiane: la Regione Toscana e il Comune di Grosseto con l’Università di Pisa; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Cultura con l’Università Roma Tre; la Città Metropolitana di Bari con l’Università Aldo Moro.

I percorsi offriranno ai giovani l’occasione di approfondire tematiche chiave per l’innovazione della PA, come l’intelligenza artificiale, il marketing territoriale, la riforma del pubblico impiego, le funzioni amministrative culturali e le strategie di resilienza idrica tramite infrastrutture verdi.

I dottorati InPA rappresentano uno strumento strategico del Dipartimento per promuovere la conoscenza e l’attrattività del lavoro pubblico, formando nuove generazioni di professionisti della PA.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica