Dotazione organica e assunzioni dirigenziali, interpretazione normativa

QUESITO

Il nostro Ente ha in dotazione organica n. 3 Dirigenti previsto dall’attuale Macrostruttura.

Premesso che né lo Statuto né il Regolamento Uffici e Servizi disciplinano la “quota” dei dirigenti assumibile a tempo determinato ai sensi dell’art. 110. Il solo limite sembra dunque quello previsto dalla stesso art. 110 Tuel c.1 che limita in misura non superiore del 30% dei posti istituiti nella “dotazione organica” e comunque per almeno un’unità.

Il primo quesito che si pone è il seguente: per “dotazione organica” si deve intendere quella “teorica”, ossia quanto previsto nella Macrostruttura indipendentemente se i dirigenti siano effettivamente assunti oppure a quella “effettiva”, ossia ai dirigenti effettivamente in forza?

In sintesi, la domanda è la seguente: l’Ente può assumere prima un Dirigente a TD ai sensi art. 110 c. 1 senza che abbia ancora in forza un altro Dirigente a tempo Indeterminato, per il quale è comunque previsto nel PIAO l’assunzione nel corso dell’anno?

RISPOSTA

È pressoché consolidato, sia…

