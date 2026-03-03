Donne al lavoro: lo stato del divario occupazionale di genere nell’UE

Un quadro composito: non solo occupazione

Il divario di 10,0 punti percentuali tra il tasso di occupazione maschile (80,8%) e quello femminile (70,8%) è solo la punta dell’iceberg di una disuguaglianza strutturale che si manifesta in modo ancora più marcato quando si osservano le condizioni contrattuali e la qualità del lavoro.

Indicatore Donne Uomini Lavoro part-time (% sul totale occupati) 27,8% 7,7% Contratti a tempo determinato 11,3% 8,9% Sottoccupazione 3,6% 1,6%

In tutti e tre gli indicatori — part-time, contratti precari e sottoccupazione — la quota femminile è significativamente superiore a quella maschile. Si tratta di segnali di una partecipazione al mercato del lavoro spesso condizionata da scelte imposte dalle strutture di cura familiare o da una domanda di lavoro che penalizza le donne nelle posizioni stabili e a tempo pieno.

L’Italia maglia nera in Europa: 19,4 punti percentuali di gap

Nel panorama europeo, i dati 2024 disegnano una mappa delle disuguaglianze molto eterogenea. All’estremo negativo si colloca l’Italia, con un divario di genere nell’occupazione di 19,4 punti percentuali — il più elevato tra tutti i 27 Paesi dell’Unione. Seguono la Grecia con 18,8 pp e la Romania con 18,1 pp.

All’opposto, la Finlandia registra un gap quasi azzerato (0,7 pp), seguita dalla Lituania (1,4 pp) e dall’Estonia (1,7 pp) — Paesi dove le politiche di conciliazione vita-lavoro e l’accesso ai servizi di cura hanno contribuito a livellare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Un decennio di progressi (e qualche passo indietro)

Tra il 2014 e il 2024, il divario occupazionale di genere nell’UE si è ridotto di 1,1 punti percentuali. Un miglioramento modesto a livello aggregato, ma che nasconde dinamiche nazionali assai differenziate: il calo ha riguardato 22 Paesi su 27.

Il caso più eclatante di miglioramento è quello di Malta, che ha visto ridursi il proprio divario di ben 13,2 punti percentuali — un risultato straordinario frutto di politiche attive per l’occupazione femminile, investimenti nei servizi per l’infanzia e incentivi al rientro delle donne nel mercato del lavoro. Riduzioni significative si sono registrate anche in Lussemburgo (-7,4 pp) e Repubblica Ceca (-4,9 pp).

Il quadro si fa però più preoccupante guardando ai Paesi dove il divario è invece aumentato. La Grecia è rimasta stazionaria a 18,8 pp — invariata in un decennio — mentre Cipro (+2,3 pp), Bulgaria (+1,4 pp), Romania (+0,6 pp) e Italia (+0,5 pp) hanno addirittura registrato un peggioramento.

Il caso Italia In un decennio (2014-2024) il gap occupazionale di genere in Italia non solo non è diminuito, ma è aumentato di 0,5 punti percentuali, portandosi a 19,4 pp. L’Italia resta il fanalino di coda dell’UE su questo indicatore, segnalando la necessità di interventi strutturali su asili nido, congedi parentali condivisi e politiche attive per il lavoro femminile.

Cosa ci dicono i dati per le politiche locali

Per gli amministratori locali e le municipalità, questi dati non sono semplici statistiche europee. Il divario occupazionale di genere si radica spesso in carenze infrastrutturali locali: disponibilità di asili nido e servizi per l’infanzia, trasporti pubblici efficienti, reti di assistenza agli anziani. Comuni e città metropolitane hanno un ruolo diretto in tutti questi ambiti.

Le realtà municipali più avanzate stanno sperimentando misure concrete: dalla certificazione di parità di genere per le imprese locali, ai piani di welfare aziendale integrati con i servizi comunali, fino alla raccolta e all’analisi sistematica di dati disaggregati per genere nelle politiche del lavoro locali.

