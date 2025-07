Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali“.

Il provvedimento contiene disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura; misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, e disposizioni in materia di enti territoriali agli artt. 19, 20 e 21.

Fonte: Gazzetta Ufficiale