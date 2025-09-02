Dipartimento per lo Sport: PNRR – M5C2 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”

2 Settembre 2025

Possono partecipare alla selezione pubblica i Comuni aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti

Il Dipartimento per lo Sport, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, comunica che è stato pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse per la selezione, con procedura a sportello, di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane e all’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi.

Possono partecipare alla selezione pubblica esclusivamente i Comuni aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

L’avviso, con una dotazione finanziaria di € 12.393.407,62, e con possibilità di integrazione ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, prevede l’assegnazione di un contributo dell’importo massimo di € 1,4 milioni per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione.

