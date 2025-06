Dipartimento per la Trasformazione Digitale, PNRR: 35 milioni di euro per migliorare la sicurezza informatica delle strutture sanitarie

Dal 30 giugno 2025 sarà infatti disponibile sulla piattaforma PA Digitale 2026 un nuovo Avviso pubblico da 35 milioni di euro dedicato alle strutture sanitarie in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove una nuova opportunità dedicata alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e alle Aziende Ospedaliere per migrare in cloud i propri dati e servizi, a partire da quelli critici, verso l’infrastruttura ad alta affidabilità di Polo Strategico Nazionale (PSN)

L’Avviso è aperto alle ASL e alle AO, incluse le Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici. Questi soggetti potranno usufruire dei fondi del PNRR per migrare i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del PSN, in linea con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia.

Non potranno aderire gli enti che sono già stati finanziati dal precedente avviso “Abilitazione al cloud per le PA locali” dicembre 2022 oppure nell’ambito dell’avviso multimisura ASL/AO (marzo 2023) con servizi a valere su PSN , al netto di eventuali rinunce.

Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito delle attività di migrazione verso il PSN. Gli importi verranno definiti sulla base dei servizi che rientrano nel Piano di migrazione per i quali viene richiesto un finanziamento, oltre che dei relativi sistemi informatici necessari all’erogazione del servizio.

Le amministrazioni possono presentare la propria domanda di partecipazione seguendo le istruzioni disponibili sulla piattaforma PA Digitale 2026 a partire dal 30 giugno 2025 ed entro le ore 23.59 del 25 luglio 2025.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale