Decaro: “Terzo mandato e Pnrr battaglie dei sindaci e di Anci. Giovani risorsa e futuro”

MONTECATINI TERME – Questo pomeriggio il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, è intervenuto alla XIII Assemblea di Anci Giovani a Montecatini Terme, dove ha salutato oltre 500 giovani sindaci e amministratori under 36 arrivati da tutta Italia: “Per me è importante essere qui, guardarvi negli occhi, ascoltarvi, leggere nei vostri sguardi le paure che accompagnano la vita di noi sindaci e amministratori e scorgere poi quella luce, chiara e potente, la luce della passione che ci fa essere qui oggi per confrontarci sulle tante questioni aperte e ci fa alzare ogni mattina per affrontare una nuova giornata nei nostri Comuni”. (leggi e rivedi il video della relazione integrale)

È stata l’occasione per condividere gli ultimi dati sul lavoro dei Comuni sui progetti PNRR: “il valore di questi fondi – ha sottolineato Decaro – lo abbiamo più volte ribadito; ci stiamo impegnando al massimo per trasformare i 40 miliardi assegnati a Comuni e Città metropolitane in opere e progetti che miglioreranno la vita dei nostri concittadini. E fino ad oggi possiamo essere orgogliosi del lavoro che insieme abbiamo fatto.

“Secondo dati, non nostri ma dell’ANAC, a fine 2023, i codici gara (CIG) attivati sui progetti PNRR dai Comuni sono stati circa 230.000, in ulteriore crescita rispetto alle 140mila gare registrate a settembre 2023. Le gare già aggiudicate erano a fine anno più di 70mila, ora sono sicuramente cresciute. Il valore complessivo delle gare (base d’asta) è pari a 32,7 miliardi, e il valore delle aggiudicazioni già definite è pari a 12,1 miliardi. In totale, i pagamenti per investimenti comunali – ha ribadito il presidente Anci – sono passati da 11,4 miliardi del 2022 a ben 16 miliardi di euro nel 2023. È un incremento senza precedenti, che conferma un dato fondamentale: e cioè che i Comuni sono un settore essenziale dell’economia e della crescita dell’Italia”.

Decaro ha auspicato che il Governo mantenga l’impegno preso con i Comuni: “affinché i nostri progetti siano adeguatamente supportati, se non con risorse del Pnrr, con altri fondi nazionali, attraverso un decreto che stanzi i 10 miliardi che ci erano stati tolti. Ci fidiamo del governo perché ha preso un impegno: non con noi, ma con i nostri concittadini, per consegnare opere che sono necessarie alle comunità”.

Infine Decaro ha augurato buon lavoro ai giovani sindaci dei comuni con una popolazione inferiore a 15 mila abitanti che potranno ricandidarsi per il terzo mandato anche grazie alla battaglia condotta dall’Anci “che ha sempre creduto in voi e nel vostro impegno. E per questo abbiamo condotto questa battaglia di democrazia – ha concluso il presidente Anci – che abbiamo sostenuto tutti, indipendentemente dall’orientamento politico dei sindaci presenti nell’associazione”.

Fonte: Anci