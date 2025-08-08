DAIT: pubblicazione dello schema di clusterizzazione dei livelli di rischio

8 Agosto 2025

Comunicato n.2 del 7 agosto 2025

Con Comunicato n. 2 del 2 agosto 2025 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa le Amministrazioni titolari delle misure PNRR che in data odierna è stato pubblicato dall’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR l’Allegato 31A al SI.GE.CO contente lo schema di clusterizzazione dei livelli di rischio delle procedure di affidamento. 

