Dait, pagamento acconto e/o saldo del contributo per le Piccole Opere sulla base delle verifiche effettuate sul sistema REGIS

Il Dait, Direzione Centrale per la Finanza Locale, comunica che in data 24 aprile 2024 ha provveduto ad erogare a titolo di acconto e/o saldo del contributo per le Piccole Opere sulla base delle verifiche effettuate sul sistema REGIS alla luce delle disposizioni contenute dall’articolo 33 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19

Le risorse totali erogate ammontano ad euro 109.074.930,09.

Anno Numero enti Importo 2020 1542 21.789.747,50 2022 1318 29.679.212,03 2023 1684 57.605.970,56 Totale 109.074.930,09

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso della prossima settimana.

Relativamente all’anno 2021 si fa presente che le erogazioni saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

Fonte: Dait