Dait: attività di verifica per i Comuni beneficiari delle c.d. “Piccole opere”

In un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale informa che, come già precisato con i comunicati del 24 giugno e del 31 luglio 2024, venivano notiziati tutti Comuni beneficiari delle c.d. “Piccole opere” (articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019), che l’Amministrazione avrebbe portato avanti attività di verifica rispetto ai progetti presenti all’interno delle PRATT di riferimento.

Il Dait rappresenta, pertanto, che tale attività di sistemazione dei dati presenti a sistema è ancora in corso e pertanto il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intenderà decorrente dalla data della comunicazione di avvenuto completamento delle attività di bonifica di cui sopra.

Fonte: Dait