Cybersecurity, operativo il Centro di valutazione e certificazione nazionale

E’ operativo il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn), organismo istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale con lo scopo di valutare la sicurezza di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere usati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il Cvcn ha il compito di effettuare valutazioni hardware e software sui componenti della fornitura coordinando i centri di valutazione presso i Ministeri della Difesa e dell’Interno e impiegando la rete di supporto di laboratori accreditati di prova. Il ruolo del Cvcn è centrale anche nell’esercizio poteri speciali, quali quelli della c.d. Golden Power, in ambito 5G allo scopo di monitoraggio e acquisizione di informazioni. Il personale del Cvcn è composto da esperti fra cui certificatori, ispettori, tecnici hardware e software ma anche esperti in crittografia: l’organico è in fase di perfezionamento.

Fonte: Agenzia per la cybersicurezza