Cyber imprenditoria nazionale: proroga dell’Avviso pubblico

Incubatori e acceleratori hanno tempo fino al 13 marzo 2023, entro le ore 12:00, per candidarsi all’ avviso pubblico dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dedicato allo sviluppo di nuova imprenditorialità per progetti di cybersicurezza che sfruttano tecnologie emergenti.

La proroga amplia le tempistiche per la selezione di incubatori e/o acceleratori che operano nel campo dell’innovazione e delle tecnologie emergenti dedicate alla cybersicurezza. Una volta individuati gli operatori, l’Agenzia stringerà con loro Accordi di collaborazione per la definizione di programmi congiunti. Le start-up che aderiranno ai programmi potranno beneficiare, in una seconda fase, di contributi economici.

L’Avviso fa parte del programma strategico previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza, in linea con le indicazioni del decreto istitutivo dell’Agenzia (D.L. 14 giugno 2021, n. 82). Il programma vuole supportare le imprese e la ricerca italiana, attraverso la costituzione di una rete di collaborazioni, il Cyber Innovation Network, per il lancio di programmi nel settore della cybersicurezza che hanno lo scopo di sviluppare start-up impegnate a valorizzare tecnologie, tra cui la data science, la robotica, la blockchain, l’intelligenza artificiale, l’Internet of things, la computazione quantistica e la crittografia.

Partecipa all’Avviso Pubblico

Fonte: ACN