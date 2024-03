Cuneo: Attivamente Anziani, 6 percorsi di alfabetizzazione digitale contro le truffe online

Si chiama Attivamente Anziani il progetto di alfabetizzazione digitale promosso dal Comune di Cuneo per diffondere competenze digitali e sensibilizzare gli over 65 alle modalità per proteggersi dalle truffe online.

Il progetto “Attivamente Anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 fa tappa nei centri incontri per anziani con il percorso condotto dai giovani di Digita Libera.

Il percorso di Alfabetizzazione Digitale è un corso gratuito di 3 incontri dedicato agli anziani, ormai quotidianamente arrivano sui dispositivi tecnologici messaggi, mail o avvisi che confondono e ingannano le persone: il corso aiuterà ad aumentare le conoscenze di utilizzo dei dispositivi per tutelarsi maggiormente.

Il 1° incontro avrà come tema quello della comunicazione online, ovvero whatsapp, mail e utilizzo base del telefono; il 2° incontro avrà come argomento il navigare in rete in modo sicuro, mentre il 3° sarà sui pagamenti online. Questo percorso sarà seguito da un incontro ulteriore sul tema del “Come tutelarsi dalle truffe” realizzato in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo. Gli incontri saranno tenuti dai volontari dell’associazione Digita Libera e si svolgeranno nei centri comunali di: Cuneo Storica, San Paolo, San Rocco Castagnaretta, Confreria, Cerialdo e Madonna dell’Olmo.



Fonte: comune di Cuneo