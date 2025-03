Cosenza attiva il nuovo sistema digitale per la sosta

Il Comune di Cosenza lancia il nuovo sistema digitale per la sosta e per l’accesso alle ZTL a cui i cittadini potranno accedere con un semplice click al link http://pass.brav.it/cosenza: la piattaforma permette di rilasciare e rinnovare le parking card con pochi e semplici passaggi grazie ad un tutorial dedicato che guiderà gli interessati nello svolgimento della procedura.

Sul sito del Comune di Cosenza: www.comune.cosenza.it saranno inserite ed evidenziate le modalità di accesso al servizio, basterà seguire la procedura guidata e inserire i dati richiesti, un tutorial sarà disponibile per assistere gli utenti nel completamento della domanda in modo semplice e veloce.

Il nuovo servizio prevede l’abolizione del tradizionale tesserino cartaceo o plastificato, per i controlli viene effettuata automaticamente la lettura della targa del veicolo con un risparmio di risorse e una maggiore efficienza e rapidità nella verifica delle autorizzazioni.

Il Comune punta ad offrire ai cittadini un servizio smart in linea con le moderne tecnologie digitali rendendo più snelli i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

“L’obiettivo, afferma il Sindaco Franz Caruso, è quello di trasformare Cosenza in una smart city. Siamo partiti dal nulla, ma grazie a consistenti finanziamenti del PNRR abbiamo avviato un percorso virtuoso per una digitalizzazione complessiva della Pubblica Amministrazione, agevolando i processi di modernizzazione dai quali nessun cittadino deve restare escluso. Siamo consapevoli che la digitalizzazione rappresenta un pilastro fondamentale della modernità, accorcia le distanze tra cittadini ed amministrazione e incide e condiziona ogni politica di crescita e sviluppo. Abbiamo avviato quella rivoluzione digitale che riteniamo necessaria ed indispensabile per una città moderna, dinamica ed evoluta che stiamo rinnovando”.

Fonte: comune di Cosenza