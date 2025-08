Conversione in legge, con modificazioni, del dl 92/2025 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

In Gazzetta la Legge n. 113 del 1° agosto 2025 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

Il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge.

Nella stessa Gazzetta disponibile il Testo del decreto coordinato con la legge di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

Il decreto contiene Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione e Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali ((e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali))

Fonte: Gazzetta Ufficiale