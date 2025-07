Con Comunicato del 21 luglio 2025 avente ad oggetto la “Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Annualità 2026-2027-2028” il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che con Decreto del Ministero dell’interno in data 14 luglio 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e già consultabile sul sito della Finanza locale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni per la richiesta di contributo, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, articolo 1, comma 139, legge n.145/2018.

A partire dal 22 luglio è possibile compilare la richiesta, secondo il modello di istanza (allegato al Decreto), che deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, a pena di decadenza entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025, esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF).

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di:

1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano già beneficiari, per le annualità 2023-2024-2025, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2023-2024-2025, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Gli interventi devono essere identificati dal CUP. La natura del CUP deve necessariamente essere individuata con il codice “03 – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)” e tipologia intervento del CUP diversa da “06 – Manutenzione ordinaria”, “59 – Lavori socialmente utili” o “99 – Altro”. Inoltre, la classificazione secondo i settori e sotto-settori del CUP deve corrispondere a quanto indicato di seguito, pena esclusione dal contributo:

Settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche – sotto- settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;

Settore Infrastrutture di trasporto – sotto-settore Stradali;

Settore Infrastrutture sociali – sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.

Si precisa che è facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente ritirare la precedente certificazione per poter trasmettere un nuovo modello. La certificazione ritirata perderà la sua validità, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’intervento per il quale viene richiesto il contributo; che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio; dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati; che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Maggiori dettagli e indicazioni operative nel comunicato integrale del DAIT.

Fonte: DAIT