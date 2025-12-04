Contributi per la ripresa delle attività locali 2024, pagamenti completati

Commercio 4 Dicembre 2025, di Redazione

Agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di negozi, botteghe e servizi erogate ai comuni, compresi quelli del Friuli Venezia Giulia

Il Ministero dell’Interno ha comunicato l’avvenuto pagamento dei contributi destinati a sostenere la promozione dell’economia locale per l’anno 2024. Le risorse, previste dal Fondo istituito dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e ripartite con il decreto congiunto dei Ministri dell’Interno e dell’Economia del 6 ottobre 2025, sono state erogate con decreto dirigenziale dell’1 dicembre 2025.

I finanziamenti mirano a favorire la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, gli importi sono stati trasferiti tramite l’Autonomia speciale.

