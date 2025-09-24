Contrasto alla povertà educativa: quasi un milione di euro per progetti al Sud

Solidarietà 24 Settembre 2025, di redazione

Sbloccati i fondi del FSC a favore di otto enti impegnati in iniziative per contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ha pubblicato un decreto che sblocca 971.482,42 euro destinati a progetti volti a contrastare la povertà educativa. I fondi, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), sono stati trasferiti a otto soggetti capofila, precedentemente selezionati tramite specifici bandi.

Il provvedimento, il Decreto n. 220 dell’11 settembre 2025, è un passo concreto per finanziare iniziative già approvate. Nello specifico, si tratta di cinque progetti che rientrano nel Decreto Direttoriale n. 72/22 e tre progetti del Decreto Direttoriale n. 73/22. Il trasferimento di questi fondi, reso possibile grazie all’articolo 246 del Decreto Legge n. 34/2020, permetterà ai soggetti attuatori di proseguire le loro attività a favore delle comunità locali, in particolare quelle del Meridione, che beneficiano di queste risorse.

Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

