Contest PA OK! Prorogata la scadenza per votare i progetti finalisti

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica comunica che è stata prorogata al 20 settembre la scadenza per votare online i progetti finalisti del Contest PA OK!. L’iniziativa, promossa da Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito del PNRR¹, che mira a valorizzare i migliori progetti di innovazione realizzati dalle amministrazioni pubbliche italiane.

Sono settanta i progetti finalisti, 10 per ciascuno dei sette ambiti tematici del Contest, scelti tra circa 300 candidature arrivate da tutta Italia. Le commissioni di valutazione li hanno selezionati per la loro capacità di generare valore per cittadini e imprese. Da questi settanta, sette saranno i vincitori selezionati, uno per ogni ambito.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica