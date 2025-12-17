Consip rinnova i buoni pasto della PA: più digitali, più semplici e meno costosi

Consip innova il sistema dei buoni pasto per la Pubblica amministrazione con un nuovo contratto, del valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro, che introduce soluzioni digitali e semplificazioni operative per amministrazioni, esercenti e utilizzatori finali. Le PA potranno scegliere buoni pasto elettronici, fruibili tramite app o card, in alternativa al tradizionale formato cartaceo.

La novità principale è l’introduzione di un terminale di lettura unico multi-fornitore, che permetterà agli esercizi convenzionati di accettare tutte le tipologie di buoni pasto con un solo dispositivo. Una soluzione pensata per semplificare la gestione dei pagamenti e ampliare la rete di locali aderenti.

Per la prima volta, inoltre, le amministrazioni avranno la possibilità di ordinare ticket disponibili esclusivamente tramite app su dispositivi mobili, senza l’emissione di una card fisica. Oltre ai benefici ambientali, questa modalità garantisce tempi di consegna rapidi, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Sul piano economico, la gara ha prodotto uno sconto medio del 12,60% sul valore nominale del buono. Le commissioni applicate agli esercenti sono state fissate contrattualmente a un massimo del 4,99%, con un impatto positivo soprattutto per i piccoli operatori e un miglioramento complessivo della qualità del servizio.

La gara, inserita nel Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, è stata aggiudicata a sei operatori economici e ha registrato elevati livelli di partecipazione e competitività, assicurando un’ampia spendibilità dei buoni e maggiori possibilità di scelta per gli utenti.

Maggiori informazioni nella nota Consip