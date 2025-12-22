Consip lancia il nuovo Bando per start-up innovative sul MEPA

Consip ha pubblicato il nuovo Bando “Start-up innovative” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), pensato per rendere più innovativi gli acquisti delle amministrazioni pubbliche. L’iniziativa valorizza le competenze delle piccole e medie imprese specializzate in soluzioni tecnologiche avanzate, ampliando l’offerta digitale nei settori Green, Sostenibilità e Inclusività, Salute e biotech, Industria 4.0, GovTech, AgriFood, Turismo, Cultura, Media e Deep Tech.

Il Bando introduce una nuova modalità di presentazione dell’offerta: prodotti e servizi avranno una vetrina dedicata su www.acquistinretepa.it, organizzata per ambiti di innovazione, facilitando l’incontro tra domanda pubblica e proposte delle start-up.

Possono partecipare imprese di capitali non quotate, comprese le cooperative, costituite da meno di cinque anni e con un fatturato annuo fino a 5 milioni di euro, che sviluppino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con sede in Italia o nell’UE (purché con una filiale italiana) e senza distribuzione di utili.

L’iniziativa conferma l’impegno di Consip nel rendere il procurement pubblico più inclusivo verso le PMI e più efficace nel soddisfare le esigenze tecnologiche delle amministrazioni.

Maggiori informazioni nella nota Consip