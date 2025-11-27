Conferenza Stato-Città: ok al Fondo di Solidarietà Comunale e riparti dei fondi per i Comuni

Enti locali 27 Novembre 2025, di Redazione

La seduta del 27 novembre 2025 ha sancito l’approvazione del Fondo 2026 e l’intesa su vari riparti destinati a Province, Città metropolitane e Comuni, mentre alcuni schemi di decreto restano in attesa di esecuzione.

Nella seduta del 27 novembre 2025, la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha approvato il verbale della riunione precedente e deliberato importanti provvedimenti economici per gli enti locali. Tra le decisioni principali, l’adozione del Fondo di Solidarietà Comunale per il 2026, strumento chiave per il sostegno finanziario dei Comuni.

È stata sancita anche l’intesa sul riparto dei fondi per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’IMU su immobili occupati abusivamente, così come sui contributi triennali 2026-2028 destinati a Province e Città metropolitane, inclusi quelli per le funzioni fondamentali e per il concorso alla finanza pubblica.

La Conferenza ha inoltre espresso parere favorevole su schemi di decreto relativi all’esecuzione di aiuti di Stato e alla determinazione dei fabbisogni standard per Province e Città metropolitane, nonché sull’anticipazione del rimborso IMU per le aree colpite dai terremoti a partire dal 2016.

Un provvedimento è stato invece rinviato: si tratta dello schema di decreto concernente il recupero dell’esenzione ICI per immobili utilizzati da enti non commerciali, in attuazione della decisione della Commissione europea del 2023.

Nel complesso, la seduta conferma l’attenzione del Governo e degli enti locali alla pianificazione finanziaria e alla gestione delle risorse a sostegno dei territori.

Fonte: Conferenza Stato-città e autonomie locali

