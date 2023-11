Cnel e Anci, sottoscritta intesa per rafforzare la collaborazione sui temi comuni

È stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il CNEL e l’ANCI, per una fattiva collaborazione su temi e ambiti di comune interesse. In particolare, l’accordo prevede una sinergia volta all’implementazione dell’Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali, istituito presso il CNEL. Le Parti, inoltre, si impegnano a valorizzare la Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, che il CNEL è chiamato a predisporre in attuazione della legge n. 15/2009.

L’intesa interviene anche in materia di analisi dei flussi migratori e delle conseguenti problematiche legate all’integrazione degli stranieri. A tal proposito, l’ANCI assicura la propria partecipazione ai lavori dell’ONC, Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri, istituito presso il CNEL.

La collaborazione, inoltre, si esplicherà negli ulteriori specifici ambiti relativi a: studio, formazione e lavoro in carcere e percorsi di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti, in linea con l’Accordo interistituzionale tra Ministero della Giustizia e CNEL; forme di aggregazione e strumenti di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali locali e nazionali, nonché accesso allo sport di base per target svantaggiati e famiglie numerose, in linea con quanto previsto dall’Accordo interistituzionale tra CNEL e Ministro per lo Sport e i Giovani.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il presidente Renato Brunetta – per l’accordo siglato con l’ANCI, punto di riferimento dei Comuni italiani e presidio delle comunità territoriali. Al presidente Decaro va il mio sincero ringraziamento per la disponibilità mostrata. Si avvia così una collaborazione su tematiche sociali ed economiche di grande rilievo, che va ad ampliare e rafforzare la rete interistituzionale del CNEL, in particolar modo nella dimensione territoriale più vicina ai cittadini e alle loro esigenze”.

Da parte sua il presidente dell’Anci Antonio Decaro sottolinea che “l’Anci considera di grande importanza questo protocollo e si impegna a darne la più ampia diffusione attraverso la rete dei Comuni italiani. L’Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali offre un punto di vista e spunti di analisi indispensabili a comprendere i fenomeni in atto, e tutte le altre attività in ambito sociale comprese in questo accordo si riveleranno molto utili alla nostra missione quotidiana di amministratori al servizio delle nostre comunità”.