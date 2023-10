Circolare DAIT n.98 del 16 ottobre 2023 sul processo di digitalizzazione in materia elettorale

La Circolare n. 98 del 16 ottobre 2023 è stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) e si inserisce nell’ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale cheilDipartimento sta realizzando, come noto, con alcune importanti attività, come il programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali ed il progetto di integrazione delle liste elettorali nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

In particolare, riguardo alle istanze di dematerializzazione finora inoltrate, il DAIT segnala che al momento risultano autorizzati 5.310 comuni, pari al 67,2°/o del totale, tra cui risultano 19 capoluoghi di regione e 72 comuni capoluogo di provincia, registrando un progressivo aumento degli enti che hanno aderito a tale programma.

Si invitano pertanto, le SS.LL. a voler proseguire, nell’attività di sostegno ed affiancamento agli enti locali che risultassero ancora in difficoltà nell’inoltro delle istanze in questione, per la cui predisposizione si rinvia alle istruzioni già impartite da questo Dipartimento (da ultimo, le Circolari n. 21/2023 e n. 77/2023).

Fonte: DAIT