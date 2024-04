Pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) la Circolare n. 35 del 18 aprile 2024 avente d oggetto ” Modifica delle norme sull’inosservanza degli obblighi anagrafici e relative al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. Legge 30 dicembre 2023, n. 213 -articolo l, commi 242 e 243 (GU n. 303 del 30 dicembre 2023)“.

Destinatari degli obblighi e del nuovo impianto sanzionatorio sono i responsabili delle dichiarazioni anagrafiche, così come individuati dagli artt. 6 e 13 del DPR 223/1989, ossia a chi ometta di rendere, nei tempi e modi previsti, le seguenti dichiarazioni:

trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero;

trasferimento di residenza all’estero;

costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

cambiamento di abitazione.

Con riguardo all’ obbligo di iscrizione nell’ Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), di cui alla legge n. 470/1988, si richiama, altresì, l’attenzione sulla esclusione di tale adempimento per i connazionali che si recano all’ estero per periodi limitati non superiori a 12 mesi (art. 1 comma 8, citata legge n. 470), nonché per le categorie espressamente elencate nell’art. 1, comma 9, della medesima legge.

Fonte: DAIT