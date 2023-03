DAIT: dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali

Come noto, la sostituzione delle liste elettorali cartacee con quelle in formato elettronico è uno degli obiettivi prioritari del Dipartimento in collaborazione delle Prefetture-UtG e dei Comuni, così come già rappresentato con le circolari n. 20 del 16 aprile 2021 e n. 26 del 18 marzo 2022.

Sul sito del DAIT (Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno) si da ora notizia della pubblicazione della Circolare n. 21/2023 sulla dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali e contestualmente è resa disponibile la nuova scheda di sintesi in un modulo editabile.

In tal senso, si legge nella Circolare, il superamento del supporto cartaceo nella tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali apporta rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale, ferme restando, ovviamente, la produzione ed autenticazione in formato cartaceo delle liste in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie.

Fonte: DAIT