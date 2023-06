Il DAIT sollecita le istanze dei comuni sulla dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali

Con la Circolare n.77 del 14 giugno 2023 il DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, facendo seguito alla precedente Circolare n. 21 del 24 febbraio scorso, nella quale sono state fornite specifiche indicazioni per la corretta presentazione delle istanze di dematerializzazione da parte dei comuni, invita le SS.LL. a sensibilizzare ulteriormente i Sindaci, i segretari comunali e gli ufficiali elettorali ed anche i Presidenti delle Commissioni o Sottocommissioni Elettorali Circondariali, a cui compete il rilascio del preventivo parere non ostativo, di procedere, con la massima speditezza, agli adempimenti opportuni.

Al riguardo, si rappresenta che sono ancora numerosi gli enti locali che non hanno provveduto a formalizzare le richieste in questione tramite le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, come evidenziato nell’allegato prospetto riepilogativo (allegato. l) in cui sono indicate, per ogni provincia, le percentuali di comuni che finora hanno proceduto alla dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali seziona li e/o generali.

Sempre in un’ottica di collaborazione con le autorità locali, allo scopo di agevolare ulteriormente le attività volte alla dematerializzazione delle liste elettorali, con la Circolare è allegato, inoltre, un fac-simile di progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali (allegato .2), che i comuni potrebbero utilizzare, qualora ne avessero la necessità, adattandolo alle proprie esigenze e specificità locali.

Fonte: DAIT