Cesena assegna una casella PEC ai cittadini

Con l’obiettivo di incentivare l’adozione della PEC e stimolare le comunicazioni certificate tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, il comune ha deciso di attivare, ai cittadini che ne faranno richiesta, una casella PEC gratuita.

La decisione risponde all’esigenza di sensibilizzare la cittadinanza all’uso degli strumenti di comunicazione elettronica e, più in generale, alla diffusione del domicilio digitale per cui è stato messo a disposizione dei residenti uno sportello per assistere coloro che avessero la necessità di effettuare l’attivazione o chiedere informazioni.

La PEC è necessaria per inviare e ricevere comunicazioni aventi la validità delle tradizionali raccomandate con ricevuta di ritorno oltre ad essere il mezzo per aderire all’INAD, ossia l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, che rappresenta il futuro delle comunicazioni da e verso la PA.

Per richiedere la PEC convenzionata è necessario essere in possesso dell’identità digitale e di uno smartphone.

Fonte: Comune di Cesena