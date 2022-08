Centri estivi 2022, pubblicate le faq sulle modalità di utilizzazione delle risorse

In data odierna è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia il Messaggio 9 agosto 2022, n. 1 , con il quale sono specificate le indicazioni operative e, in particolare, è precisato che possono essere assecondate iniziative volte a fornire direttamente sostegno economico alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volti ad intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi.

Si ricorda che lo scorso 27 luglio 2022 è stata data Intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali al decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse del Fondo (58 milioni di euro) per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022.

Gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne. Si ricorda che l’elenco comprende tutti i Comuni, ad esclusione di quelli che hanno comunicato al Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa.

Il decreto è alla registrazione della Corte dei Conti.

Fonte: ANCI