Capitale Italiana della Cultura 2028, slitta la scelta delle finaliste

Slitta il calendario per la selezione delle finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il termine per individuare i dieci progetti ammessi alla fase finale è stato prorogato dal 18 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026, come stabilito da un decreto della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della Cultura.

Entro la nuova scadenza, la Giuria presieduta da Davide Desario esaminerà le 23 candidature ammesse, selezionando fino a un massimo di dieci progetti finalisti. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Unioni di Comuni responsabili della redazione dei progetti scelti potranno inoltre essere richiesti materiali aggiuntivi, utili alle attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa “Capitale italiana della cultura”.

