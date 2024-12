Buccinasco punta alla transizione digitale, verso il modello Smart City

Il Comune di Buccinasco e WINDTRE hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare il percorso verso la Smart City, con l’obiettivo di individuare e progettare le soluzioni innovative adatte alle esigenze di cittadini e imprese del territorio.

L’intento è quello di favorire la transizione digitale e sostenibile di uno dei Comuni più verdi dell’area metropolitana milanese, nel rispetto del patrimonio verde, ma anche delle infrastrutture viarie dedicate a biciclette e veicoli elettrici. Il Comune potrà potenziare le competenze tecnologiche in ambiti come i servizi di mobilità intelligente, i data analytics o le soluzioni per l’efficienza energetica del territorio.

Buccinasco è tra i Comuni più verdi della Città metropolitana di Milano, con numerosi parchi urbani, zone di forestazione e un patrimonio di 54mila alberi. Conta anche una rete capillare di percorsi ciclabili e ha messo a disposizione dei ciclisti anche colonnine per la riparazione delle biciclette e di e-bike con ricarica, numerose anche le infrastrutture per la ricarica di auto e moto, si continuerà anche a investire su tecnologie verdi come i lampioni intelligenti a ricarica solare nei parchi e il totale relamping degli edifici pubblici, per l’accesso ai servizi comunali e sportelli funzionali on line che consentano ai cittadini di reperire informazioni e documenti senza recarsi in Comune.

Attraverso la sinergia con WINDTRE, il Comune potrà potenziare le competenze tecnologiche in ambiti come i servizi di mobilità intelligente, i Data Analytics o le soluzioni per l’efficienza energetica, per favorire la transizione digitale e sostenibile di Buccinasco, secondo il modello di città smart.

“Come sindaco e come consigliere metropolitano con delega all’Innovazione tecnologica e all’Agenda digitale metropolitana, dichiara il sindaco Rino Pruiti, ho già partecipato all’iniziativa promossa dalla Città metropolitana a Palazzo Isimbardi ad ottobre, per un confronto sull’evoluzione delle città grazie alle tecnologie digitali, oggi avviamo il percorso a Buccinasco dove vogliamo implementare le azioni che ci consentano di gestire le risorse in modo intelligente”.

“Buccinasco è una realtà che ha saputo coniugare urbanizzazione e rispetto dell’ambiente, un modello a cui possiamo contribuire attraverso gli strumenti digitali, messi a servizio di cittadini e imprese nell’ecosistema tipico della smart city. Uno dei 10 obiettivi, misurabili e integrati nel business del piano di sostenibilità è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone” afferma Davide Simone, Manager di WINDTRE.

Fonte: Comune di Buccinasco