Bonus patente autotrasporto: stanziati 4,7 milioni di euro per i giovani

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato una nuova fase per il Bonus Patente Autotrasporto, con uno stanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro. A partire dal 20 ottobre 2025, la piattaforma online del Ministero sarà nuovamente attiva per accogliere le domande.

L’incentivo è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni – cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti – che intendono acquisire le patenti professionali (C, D, E o CQC) per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone o merci.

Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, con un tetto massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Le risorse, utilizzabili solo presso enti di formazione accreditati, sono disponibili fino a esaurimento fondi.

Il Bonus Patente è un’azione concreta voluta dal MIT per sostenere l’occupazione giovanile e, al contempo, per rafforzare la filiera dell’autotrasporto: un settore ritenuto strategico per la crescita e la competitività nazionale. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero.

Fonte: MIT