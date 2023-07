Bologna: al via la 3°edizione di Empowering Non Profit, la trasformazione digitale delle Non Profit

Fondazione Carisbo e TechSoup sostengono la trasformazione digitale delle organizzazioni non profit nell’area metropolitana di Bologna; insieme a questi 2 attori vi sono diverse realtà come Volabo, Assif, Assifero e OTC Emilia-Romagna, i partner lavorano per consentire alle organizzazioni di orientarsi tra i temi della trasformazione digitale acquisendo le competenze essenziali per l’impiego di strumenti digitali utili alla crescita.

Il percorso di formazione apre le candidature per l’edizione che si svolgerà tra settembre e novembre 2023 negli spazi del Boost Innovation Garage: la partecipazione al percorso per gli operatori delle organizzazioni non profit è gratuita con la possibilità di fruire di workshop e masterclass, sessioni di livello avanzato pensate per dirigenti e responsabili di organizzazioni non profit, utili ad approfondire strumenti adatti alla gestione del team da remoto, allo smart working, cybersecurity, raccolta e analisi dei dati. Non manca un approfondimento sul marketing digitale e sulle strategie di fundraising: per candidarsi è sufficiente recarsi nella pagina dedicata al progetto.

Le prime 2 edizioni hanno coinvolto 70 organizzazioni, pertanto l’edizione 2023 rilancia e arricchisce il progetto con nuovi strumenti che saranno forniti ai partecipanti: potenziare l’operatore di una organizzazione Non Profit è il primo passo per generare cambiamenti a beneficio delle organizzazioni, delle comunità e dei territori.

Risulta sempre più evidente quanto la trasformazione digitale sia un percorso graduale ed un processo a lungo termine, in cui persone, processi e tecnologie continuano ad aggiornarsi e a mutare, per questo Empowering Non Profit vuole offrire un supporto continuativo affinché processi di trasformazione digitale si consolidino nelle organizzazioni che operano sul territorio. Inoltre, il percorso rappresenta un’occasione di scambio di know-how che caratterizza e rende vivo e reattivo il Terzo settore, solo creando comunità di apprendimento il digitale potrà diventare disponibile a tutti.

L’ Obiettivo del percorso formativo, sarà quello di fornire le conoscenze necessarie per orientarsi nei temi della trasformazione digitale e per acquisire competenze per l’utilizzo di alcuni strumenti digitali, in particolare per il lavoro in team, la sicurezza informatica, la gestione dei dati, la comunicazione ed il fundraising.

L’iniziativa ha la finalità di aiutare gli operatori del Terzo settore ad intraprendere un percorso di trasformazione digitale, ovvero imparare anche a coinvolgere l’organizzazione in un processo di cambiamento a lungo termine. Quest’anno al formato dei workshop viene accostato quelle delle masterclass, sessioni di livello avanzato per dirigenti e responsabili di organizzazioni Non Profit, nell’ottica di fornire da un lato, una prospettiva sulla gestione delle risorse umane per la trasformazione digitale e, dall’altro, una chiave di lettura sul monitoraggio dei progetti.

Un approfondimento sarà dedicato anche alle strategie di fundraising e comunicazione, a partire dalle basi per implementare un’efficace strategia di digital marketing, a quelle per la produzione di contenuti in chiave strategica (content marketing), fino alla creazione di touch point digitali (campagne web) volti all’acquisizione di nuovi donatori e alla loro fidelizzazione.

Le sessioni formative si terranno a Bologna presso Boost Innovation Garage dalle 9.30 alle 17.30 con il seguente calendario:

· 28 settembre Google Workspace

· 5 ottobre Cybersecurity

· 12 ottobre Google Sheets

· 19 ottobre Content Marketing

· 26 ottobre Digital Fundraising

· 7 novembre Google Ad Grants

Le candidature termineranno a fine agosto 2023 e verrà data priorità di partecipazione alle organizzazioni Non Profit che svolgono l’attività sul territorio, in considerazione dei posti limitati a 60 persone per ciascun workshop. Per informazioni e candidature: https://page.techsoup.it/empowering-non-profit-2023/

Fonte: Fondazione Carisbo e TechSoup