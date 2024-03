Bando per la comunicazione locale Anci-Conai. Candidature entro il 30 aprile

L’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2020-2024 per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta principalmente ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, il sistema Conai/Consorzi di Filiera confermano anche per il 2024 l’apposito Bando, con l’individuazione di budget totale di un milione e cinquecentomila euro.

Modalità di erogazione

Sono riportate come di consueto nelle Linee Guida del “Bando ANCI-CONAI Comunicazione Locale 2024”.

Possono essere presentati progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2024 e del primo semestre 2025.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2024.Le domande devono essere presentate, previa registrazione, al sito web bandoanciconai.conai.org.

La struttura tecnica ANCI-CONAI, costituita con il vigente Accordo Quadro proprio con il compito di fornire assistenza e supporto agli Enti Locali e per favorire la massima partecipazione agli strumenti previsti dall’accordo, è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo strutturatecnica@anci.it.

Fonte: ANCI