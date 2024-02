Avviso del 6 luglio 2023 per la presentazione e progetti di servizio civile universale specifici per il “Servizio civile ambientale” – Graduatoria provvisoria

Pubblicata oggi 5 febbraio 2024, la graduatoria provvisoria programmi di intervento e progetti di servizio civile universale specifici per il “Servizio civile ambientale” Anno 2023, presentati in risposta all’Avviso del 6 luglio 2023 con scadenza 18 ottobre 2023.

La graduatoria provvisoria, predisposta sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale specifici per il “Servizio civile ambientale” Anno 2023, nominata con Decreto n. 1040 del Capo del Dipartimento in data 17 novembre 2023, è pubblicata sul sito internet del Dipartimento ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6 della Circolare del 31 gennaio 2023 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”.

Qualora gli enti avessero osservazioni motivate in merito ai punteggi attribuiti ai propri programmi d’intervento specifici per il “Servizio civile ambientale”, e ai progetti ad essi associati, inseriti nella suddetta graduatoria, il cui dettaglio è accessibile nell’area riservata ente del sito dipartimentale, possono farle pervenire, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il 15 febbraio 2024, all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere espressamente indicato “OSSERVAZIONI GRADUATORIA SCA 2023”.

Attraverso la piattaforma SCUEnti, sarà possibile, dalle ore 14 del 6 febbraio 2024, la visualizzazione dei punteggi attribuiti ai programmi d’intervento e ai progetti ad essi correlati.

Resta fermo, da parte degli enti interessati, il diritto di accedere agli atti del procedimento di valutazione ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, solo in una fase successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale