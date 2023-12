E’ stato pubblicato il DPCM 30 novembre 2023 recante autorizzazione al Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(In attesa di registrazione della Corte dei conti)

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica