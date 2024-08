Pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la Circolare DAIT n. 73 del 2 agosto 2024 relativa all'”Attuazione dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misura 1.4.4 – Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesioni allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024)” Contributo ai comuni volto a promuovere ed accellerare il processo di adozione dei servizi dell’ANSC“.

Le istruzioni operative puntuali per la partecipazione e l’assegnazione delle risorse stanziate sono rese disponibili sulla piattaforma Padigitale26, alla quale i Comuni dovranno accedere per l’invio della candidatura, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque entro le ore 23:59 del 24 novembre 2024.

Con la Circolare si invitano i Sindaci a valutare l’opportunità di aderire agli adeguamenti richiesti per l’accesso ai nuovi servizi digitali , avvalendosi dei contributi previsti dall’Avviso pubblico in oggetto, al fine di assicurare piena attuazione al sistema.

Fonte: DAIT