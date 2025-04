Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare DAIT n. 22 del 4 aprile 2025 recante “Nuove funzionalità per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica ai richiedenti protezione internazionale“.

Il provvedimento richiama i provvedimenti in merito alle istruzioni già fornite in ordine alla iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale e fornisce nuove indicazioni in ordine alla emissione del documento in formato elettronico che sarà possibile dal 9 aprile p.v.

Fonte: DAIT