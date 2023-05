Con la Circolare n.70 dell’11 maggio 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT), avente ad oggetto l’ Attività dei presidi costituiti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono indicati anche i referenti per il supporto specialistico ai presidi territoriali e i relativi contatti utili.

Il Dipartimento facendo seguito alle precedenti circolari con le quali sono state fornite indicazioni operative e documentazioni per la piena operatività dei presidi territorialià dei presidi territoriali, ed al fine di supportare l’attività dei citati presidi, informa che sono stati anche istituiti presso questo Dipartimento appositi nuclei di personale – suddivisi per aree territoriali – a cui poter rivolgere quesiti di carattere tecnico-specialistico e chiedere informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli investimenti.

Fonte: DAIT