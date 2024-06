Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR, modifiche Tabella A

In Gazzetta il Decreto 8 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che contiene modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell’articolo 1 la tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e’ modificata per le misure a titolarita’ del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente ai seguenti investimenti:



a) M2C2 4.4. Rinnovo flotte bus e treni verdi;

b) M7C1 11.1 Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale;

c) M2C4 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;

d) M1C1 1.10 Support to qualification and eProcurement secondo il prospetto di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale