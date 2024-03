Articles, X introduce la funzione per il blogging

X ha reso disponibile ai propri utenti una nuova funzione chiamata Articles: si tratta della possibilità, accessibile agli abbonati a pagamento, di pubblicare articoli più lunghi rispetto ai soliti messaggi che si possono scambiare sulla piattaforma digitale. Oltre al testo, che raggiunge le lunghezze tipiche di un blog, possono essere incluse immagini, video, animazioni e anche link.

Tutto quello che viene pubblicato tramite la funzione Articles può essere letto e condiviso in funzione alla platea di utenti che l’autore decide di raggiungere: l’innovazione porta X a virare in modo deciso rispetto agli albori della piattaforma di microblogging per fornire a scrittori e altri creatori un sistema innovativo per condividere contenuti più approfonditi e contrastare il lancio di Threads da parte di Meta.

Fonte: X