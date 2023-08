Aprilo! Il Comune di Firenze lancia l’app per sbloccare l’apertura dei contenitori dei rifiuti

A Firenze arriva “Aprilo!” la App di Alia Servizi Ambientali SpA che sblocca l’apertura dei contenitori digitali dei rifiuti posizionati sul territorio comunale. Nello sviluppo del progetto “Firenze città circolare”, che prevede la trasformazione del sistema di raccolta nel capoluogo toscano, mentre prosegue la messa a terra dei contenitori digitali e la contattazione degli utenti, Alia rilascia in “versione pilota” l’applicazione sviluppata dal gestore che, utilizzando il bluetooth dello smartphone, consentirà a fiorentini, turisti e city user, di aprire i contenitori e conferire i rifiuti.

L’App, disponibile su Google Play e App Store, prevede 2 diversi tipi di profilo: 1 per i residenti e 1 per i turisti che possono essere attivati, dopo aver scaricato l’App ed inserito le credenziali richieste, è scaricabile in doppia lingua, in italiano se la lingua scelta sulle impostazioni dello smartphone, in inglese per le altre lingue. Può accedere al profilo residente chi vive e/o possiede un immobile con contratto TARI attivo; deve registrarsi nel profilo turista chi è di passaggio in città, oppure vi soggiorna per un periodo inferiore a 7 giorni, in questo caso la App potrà restare attiva al massimo per 1 settimana a partire dalla data di registrazione.

Come funziona Aprilo!? Con pochi click permette la registrazione, associando, se residente, la chiavetta digitale (A-pass) al profilo utente e, dopo il primo accesso, agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca, a questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.

Qualora al 1° accesso per la registrazione, non sia immediato il collegamento della chiavetta con la App, Alia suggerisce di controllare che il codice alfanumerico, presente sull’A-pass, sia stato digitato correttamente, e se il problema persiste contattare il gestore (800 888 333 da rete fissa, 199 105105 da mobile e 0571 196 93 33 da fisso o mobile). Si ricorda, a questo proposito, che la chiavetta digitale viene consegnata agli intestatari di un’utenza TARI o a un loro delegato e che, in caso di smarrimento, è necessario farne denuncia ad Alia, che provvede a disattivare quel dispositivo e consegnarne uno nuovo.

Aprilo! può essere scaricato ed utilizzato dai fiorentini residenti in aree servite da cassonetto digitale, sia dalle 65.000 utenze che sono già in possesso di chiavetta A-pass, che dalle restanti 100.000 utenze in corso di attivazione.

Nei prossimi mesi, gli operatori di Alia raggiungeranno i cittadini al proprio domicilio per la consegna degli strumenti per differenziare i rifiuti e fornire assistenza. Gli utenti coinvolti in questa fase, che non saranno presenti al domicilio e riceveranno a casa l’avviso di non trovato, potranno richiedere al call center i codici per attivare la chiavetta “virtuale” e registrarsi sulla App.

«Da oggi semplifichiamo la vita dei fiorentini: si potranno aprire i cassonetti con il cellulare, e non si dovranno più ritirare le chiavette presso i quartieri o i punti di distribuzione, basterà scaricare l’app Aprilo, ha commentato l’Assessore all’ambiente e transizione ecologica del comune di Firenze, Andrea Giorgio. Semplifichiamo la quotidianità perché anche chi ha già la chiavetta fisica potrà scaricarla sullo smartphone per averne 1 a componente della famiglia e portarla con sé. É una rivoluzione digitale che riguarderà 200.000 utenze e che dimostra l’impegno per un servizio migliore per i fiorentini e i turisti”.

Fonte: comune di Firenze