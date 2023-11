Apre a Bra lo Sportello di facilitazione digitale

Apre i battenti a Bra il nuovo Sportello di facilitazione digitale, si tratta del frutto del progetto “Reti di facilitazione digitale” avviato dalla città della Zizzola e dagli altri 10 comuni del Distretto sanitario (Cherasco, Ceresole, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno), che prevede la creazione di 3 sportelli informativi sul territorio (gli altri 2 avranno sede a Cherasco e Ceresole) con l’obiettivo di potenziare le competenze informatiche dei cittadini.

Le strutture vengono realizzate grazie all’apposito piano operativo approvato dalla Regione Piemonte e finanziate con fondi PNRR. Infatti, la misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” del PNRR mira a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide.

A Bra lo sportello è operativo all’interno della Casa delle Associazioni di piazzetta Valfrè di Bonzo 2 e sarà aperto nelle giornate di lunedì (9 – 12 e 14,30 – 17,30) e venerdì (9-12). Al suo interno operatori di Uscire Insieme – Age Italia aps, formati a seguito di un percorso gestito a livello nazionale, si occuperanno di fornire assistenza personalizzata nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, oltre che predisporre dei percorsi di formazione dedicati a gruppi di persone. I servizi offerti saranno molteplici, tra cui supporto per l’ottenimento dello SPID o l’apertura di account PEC, supporto per le domande di rimborso dell’addizionale IRPEF, per l’iscrizione al Centro anziani o il rilascio dell’idoneità abitativa, istruzioni d’uso sul fascicolo sanitario elettronico e altro.

L’accesso agli sportelli è libero e gratuito, senza necessità di appuntamento: si consiglia tuttavia di portare con sè un documento di riconoscimento e il codice fiscale; per parlare con un facilitatore digitale o avere maggiori informazioni, tel. 0171-1680375.

Fonte: comune di Bra