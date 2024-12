Approvazione dell’Elenco dei revisori degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2025

Con Comunicato n. 2 del 20 dicembre 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che con decreto del D.A.I.T – Ministero dell’interno, in data 20 dicembre 2024, è stato aggiornato l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

L’Elenco viene divulgato sulle pagine internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, con effetti di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, così come previsto dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno n.23 del 15 febbraio 2012.

Si tratta del quattordicesimo elenco annuale che vede 13.812 iscritti tra i quali saranno estratti i revisori da nominare nel 2025 nei 7.194 enti locali delle Regioni a statuto ordinario.

Fonte: DAIT